Mo 23.09.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Wenn die Stunde der CO2-Rechner schlägt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte auf ihrem Flug nach New York ihre Verteidigungsministerin gleich mitnehmen können: Annegret Kramp-Karrenbauer musste zeitgleich ebenfalls in die USA. Das war der Bundeskanzlerin aber zu eng im Flieger. Kramp-Karrenbauer nahm eine eigene, zweite Maschine. Wirklich ein Grund, sich aufzuregen? Nein - findet Dirk Rodenkirch aus unserem Hauptstadtstudio in seinem Zwischenruf.