Mo 05.08.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Es reicht, Herr Präsident!

Am Wochenende gab es in den USA Attentate mit Toten. In einem Einkaufszentrum hat ein bekennender Rassist am Samstag in einer Grenzstadt 20 Menschen getötet. Am Sonntag erschoss ein Mann in Dayton neun Menschen. Trump muss endlich aufhören, Hass zu säen - das meint USA-Korrespondentin Martina Buttler.