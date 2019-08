imago images / epd Bild: imago images / epd

Fr 02.08.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Europa und die Gefahr eines neuen Wettrüstens

Über 30 Jahre hat der INF-Vertrag gehalten. Am Freitag ist er ausgelaufen. Mit dem Abkommen hatten sich Russland und die USA verpflichtet, keine Mittelstreckenraketen zu stationieren. Dadurch kam Entspannung in Zeiten des Kalten Krieges. Was das Ende des Vertrages nun für Folgen für Europa hat, dazu die Brüsseler Korrespondentin Astrid Corall.

HINTERGRUND: Was war der INF-Abrüstungsvertrag?