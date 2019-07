imago stock&people Bild: imago stock&people

Mi 31.07.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Hauskauf per Geldkoffer bleibt erlaubt

Deutschland, Land des Bargelds. Auch hohen Summe werden hier mit Münzen und Scheinen beglichen, was auch Kriminelle ausnutzen. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf verabschiedet, das Geldwäsche eingedämmen soll. Hauptstadtkorrespondent David Zajonz findet das neue Gesetz allerdings wenig vielversprechend, wie er in seinem Zwischenruf erläutert.