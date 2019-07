imago images / Joko Bild: imago images / Joko

Di 23.07.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Luftreinhalteplan ist das Mindeste

Berlin hat also jetzt einen neuen Luftreinhalteplan. Die Verkehrssenatorin hat am Dienstag vorgestellt. Welche Wirkung wird dieser Plan entfalten? Ab September greifen auf einigen Straßen in der Innenstadt Diesel-Fahrverbote und neue Tempo-30-Zonen. Das ist nicht viel, aber besser als nichts, kommentiert Inforadio-Landeskorrespondent Jan Menzel.