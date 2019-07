Notaufnahmen in Krankenhäusern sind am Wochenende häufig überlastet, weil Ärzte geschlossen haben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Notfallversorgung deshalb künftig besser organisieren und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Für Burkhard Ruppert von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin lässt der Entwurf zu viele Fragen offen - so sei z.B. unklar, wie die geplanten Notfallzentren funktionieren sollen.