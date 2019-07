Thilo Sarrazin kann aus der SPD ausgeschlossen werden - das hat die SPD-Kreisschiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf am Donnerstag entschieden. Sarrazin möchte dagegen Einspruch einlegen. Christian Gaebler, Kreisvorsitzender der SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf, verteidigt den Ausschluss im Interview. Sarrazin habe sich nicht an Zusagen gehalten, sich gemäßigter zu äußern.