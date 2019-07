Ungleichheit in der Stadt: "Müssen in Bildungsstrukturen investieren"

Wie lassen sich durch Förderung gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herstellen? Die Probleme in abgehängten Regionen sind hinlänglich beschrieben worden: keine spannenden Jobs, keine Busse, schlechtes Internet, etc. Der Berlin-Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel erklärt im Inforadio-Gespräch, dass sich Unterschiede auch in Berlin zeigten. Hilfen des Bundes sollten in die Bildung fließen.