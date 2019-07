imago/ANSA Bild: imago/ANSA

- Das anhaltende Versagen

Carola Rackete, die Kapitänin der "Sea Watch 3" muss sich wegen Beihilfe zur illegalen Einreise und Verstoßes gegen die Schiffahrtsordnung verantworten - ihr droht eine Haftstrafe zwischen drei und zehn Jahren. Sie hatte mit ihrem Schiff am Samstag gegen die Anordnung von Innenminister Salvini in Lampedusa angelegt, um 42 erschöpfte Flüchtlinge an Land zu bringen - ein Notfall, wie sie sagte. Unser Korrespondent in Rom, Nikolaus Nützel, kommentiert das Geschehen in seinem Zwischenruf.