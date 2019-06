dpa/Kay Nietfeld Bild: dpa/Kay Nietfeld

Do 20.06.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- "Die größten Gefährder werden auf Hasswellen in unsere Parlamente geschwemmt"

Am 2. Juni ist der CDU-Politiker Walter Lübcke auf seinem Privatgrundstück bei Kassel erschossen worden. Die Bundesanwaltschaft geht von einem politischen Attentat eines Rechtsextremisten aus. In den sozialen Netzwerken ist der Mord teils gefeiert worden. Wie soll man mit diesem Ausmaß an Hass umgehen? Klare Kante zeigen, empfiehlt Hauptstadtkorrespondent Horst Kläuser.