Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs kommt die Pkw-Maut in Deutschland nicht in ihrer bisher geplanten Form. Bundesverkehrsminister Scheuer will er jetzt nach einem anderen Modell suchen, um die Autobahnen durch diejenigen zu finanzieren, die sie nutzen. Der SPD-Verkehrsexperte Burkert sagte dazu im Inforadio, dem Bundeshaushalt entgingen durch die Entscheidung 500 Millionen Euro. Dies dürfe jetzt auf keinen Fall zu Lasten der Schiene gehen.