Do 06.06.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- "Dieser Prozess hat vieles gelehrt!"

Der frühere Krankenpfleger Nils Högel muss wegen Mordes in 85 Fällen den Rest seines Lebens im Gefängnis und in anschließender Sicherheitsverwahrung verbringen. So lautete heute das Urteil in Oldenburg nach der Mordserie an Patienten. Verurteilt war Högel auch schon vorher, wegen sechs nachgewiesener Morde. War dieser erneute Prozess also notwendig? Inforadio-Reporterin Ulrike Nehls kommentiert.