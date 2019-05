dpa Bild: dpa

Do 16.05.2019 | 16:45 | Zwischenruf

- Hertha und Tegel? Völlig daneben!

Hertha BSC wünscht sich ein neues Stadion - warum nicht auf dem Tegeler Flughafengelände? Diese Idee hat Berlins Innensenator, Andreas Geisel, via Bild-Zeitung in die Runde geworfen und jetzt gibt es heftig Stirnrunzeln. Unter anderem bei Inforadio-Sportreporter Guido Ringel. Der findet die Stadion-Idee in seinem Kommentar völlig daneben.