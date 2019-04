dpa Bild: dpa

Mo 29.04.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Berlin hat ein größeres Lobbyisten-Problem als Brüssel

Große Konzerne haben noch immer einen zu großen Einfluss auf politische Entscheidungen in der EU. Zu diesem Ergebnis kommt der Verein Lobbycontrol in seinem aktuellen Bericht. "Während EU-Kommission und -Parlament inzwischen die höchste Lobby-Transparenz in Europa haben, liegt anderswo vieles im Argen", auch in der Bundesregierung, kommentiert Inforadio-EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.