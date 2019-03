imago/Peter Schatz Bild: imago/Peter Schatz

29.03.2019

- Das Für und Wider der Kostenbeteiligung

Müssen Fußballvereine die Kosten für teure Polizeieinsätze bei "Risikospielen" übernehmen? Eine Kostenbeteiligung der Deutschen Fußball Liga ist durchaus rechtmäßig, urteilte am Freitag das Bundesverwaltungsgericht. Jetzt könnte der Weg frei sein für Gebührenbescheide an die DFL. Richtig so, meint unser Beobachter Bernd Ossenbrüggen. "Falsch!", meint dagegen sein Kollege Alexander Schubert.