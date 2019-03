imago/ Florian Gärtner Bild: imago/ Florian Gärtner

Di 26.03.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Mehr Schutz für das Urheberrecht

Allen Demonstrationen - vor allem hier in Deutschland - zum Trotz: das EU-Parlament hat heute die Urheberrechtsreform komplett angenommen. Auch der besonders kontrovers diskutierte Artikel 13, der Plattformen wie YouTube stärker in die Pflicht nimmt, fand eine Mehrheit. Richtig so! Sagt unser Korrespondent in Straßburg, Holger Beckmann, in seinem Zwischenruf.