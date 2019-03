AP/ dpa Bild: AP/ dpa

Fr 22.03.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Basta mit dem Brexit

Angela Merkel hat von Großbritannien Klarheit gefordert, wie es mit dem Brexit weitergehen soll. Wie kommen die Briten raus aus ihrem Brexit-Dilemma? In den Debatten in Großbritannien scheint sich seit Monaten rein gar nichts zu bewegen. Jetzt hat Europa die Faxen dicke, meint Hauptstadtkorrespondentin Katrin Schirner in ihrem Zwischenruf.