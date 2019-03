dpa/ Jessica Taylor/ UK Parliament Bild: dpa/ Jessica Taylor/ UK Parliament

Do 14.03.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Theresa May, die Meisterstrategin?

15 Tage bevor die Briten aus der EU austreten wollen, ist immer noch nicht klar, wie. Einen Austritt ohne Vertrag mit der Europäischen Union haben die Parlamentarier in London gestern abgelehnt. Den Vertrag den Premierministerin Theresa May dafür ausgehandelt hatte, wollten sie aber auch nicht. Es scheint ein Riesenchaos zu sein - und May steht an der Spitze. Oder? Unser Korrespondent Stephan Überbach meint in seinem Zwischenruf: Vielleicht hat sie das alles auch so geplant.