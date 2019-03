imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Mi 13.03.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- "Bananenrepublik Großbritannien - eine Zumutung für die EU"

"Murks ohne Ende", "psychologisches Drama" und "unlösbare Situation": In ganz Europa reagieren Kommentatoren fassungslos auf das Brexit-Schauspiel, das gerade in London stattfindet. Und auch unser EU-Korrespondent meint, dass Großbritannien so langsam unregierbar erscheint. Der Zwischenruf von Andreas Meyer-Feist.