imago/photothek.net Bild: imago/photothek.net

Mi 06.03.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- "Anerkennung ist ein wichtiger Schritt zur Heilung"

Sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gibt es weltweit - unabhängig von politischen Systemen. Am Mittwoch ist in Berlin die Studie einer unabhängigen Kommission veröffentlicht worden. Aus ihr geht hervor, dass Missbrauch in der DDR stärker und länger ein Tabuthema war als im Westen. Statt arrogant auf die DDR zu schauen, sollte die Gesellschaft die betroffenen Menschen heute würdevoll behandeln und ihnen wirklich helfen, meint unsere Kommentatorin Franka Welz.