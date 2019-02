imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 25.02.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Jetzt wackelt der Brexit-Termin

Eigentlich wäre in etwa fünf Wochen Schluss zwischen Großbritannien und der Europäischen Union: 29. März ist Brexit-Time. Aber nun kommt EU-Ratspräsident Donald Tusk mit dem Vorschlag, den Brexit doch einfach zu verschieben. Was nun am 29. März tatsächlich passieren wird, das weiß niemand. Der Brexit ist so eine Art Blindflug, kommentiert Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist in seinem Zwischenruf.