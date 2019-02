imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 18.02.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Mehrheitsentscheide in der EU?

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat mit einer Forderung für viel Wirbel gesorgt. Er ist dafür, das Einstimmigkeitsprinzip bei EU-Entscheidungen abschaffen. Das sei nötig um die Probleme vor allem bei außenpolitischen Fragen stemmen zu können. Gerade die Bekämpfung der Fluchtursachen in Afrika, aber auch Energiefragen könne ein Land alleine nicht bewältigen, so Schäuble. Also brauche man über ein Mehrheitsprinzip eine entscheidungsfähige Union. Brüssel-Korrespondent Samuel Jackisch überrascht das. Denn Schäuble widerspreche sich damit selbst - so sein Kommentar.