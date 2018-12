dpa/BELGA Bild: dpa/BELGA

Fr 14.12.2018 | 17:10 | Zwischenruf

- Die leeren Hände der Theresa May

Es war schon weit nach Mitternacht, als die EU-Staats-und Regierungschefs in Brüssel ihre Zusatzerklärung zum Brexit-Vertrag abgaben. Doch rechtlich verbindlich sind die Erläuterungen zum Nordirland-Problem nicht. Und so meint unser Korrespondent Jens-Peter Marquardt in London: Die Gipfelnacht sei für Premierministerin May ein Desaster gewesen, die EU-Kollegen hätten sie abblitzen lassen.