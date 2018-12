dpa Bild: dpa

Mo 10.12.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- "Der Druck ist berechtigt"

Der Ärger war groß: Millionen Bahnkunden standen am Morgen vergeblich auf dem Bahnsteig. Am Tag nach dem Fahrplanwechsel und der Preiserhöhung bei der Bahn legte die Gewerkschaft EVG den Zugverkehr lahm. Ein ruppiger Schlag ins Kontor, doch nur er konnte die verhärteten Tarifgespräche wieder anschieben, meint Inforadio-Wirtschaftsreporter Johannes Frewel in seinem Kommentar.