Do 29.11.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Schärfere Mietpreisbremse - Pro und Contra

Die Mietpreisbremse soll nochmals verschärft werden: Die Aufschläge nach einer Wohnungsmodernisierung werden beschränkt, Vermieter müssen künftig offenlegen, was der Vormieter gezahlt hat. So will es die Bundesregierung. Hauptstadtkorrespondent Uwe Lueb hält das für dringend geboten, während sein Kollege Christof Gaißmayer meint: Auch eine schärfere Mietpreisbremse löst nicht das Problem.