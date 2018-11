dpa Bild: dpa

Mi 28.11.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Das CeBIT-Aus kommt zur Unzeit

Bei ihrere Premiere 1986 war die CeBIT etwas Neues und Einmaliges in Deutschland. Die Computermesse in Hannover zog Jahr für Jahr immer mehr Interessierte an, sogar Microsoft-Gründer Bill Gates war 1995 da, kurz bevor Windows 95 auf den Markt kam. Aber in den letzten Jahren nahm die Zahl der Messe-Besucher kontinuierlich ab. Schade für Niedersachsen, aber auch schade für ganz Deutschland, meint Reinhild Buschak in ihrem Zwischenruf.