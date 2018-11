dpa Bild: dpa

Mi 21.11.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Dieselfahrverbote: Totalüberwachung im Auto

Wegen der schlechten Luft drohen Fahrverbote in vielen deutschen Städten. Aber wie sollen die überwacht werden? Die Bundesregierung will flächendeckend elektronisch alle Autofahrer erfassen und so die schwarzen Diesel-Schafe herausfiltern. Evi Seibert aus dem Hauptstadtstudio findet das skandalös.