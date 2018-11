PA Wire Bild: PA Wire

Mi 14.11.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Der Brexit-Fehler

Alles schaut am Donnerstag nach London und Brüssel: Denn seit 15 Uhr sitzt in der britischen Hauptstadt das Kabinett von Premierministerin Theresa May zusammen. Sie hofft darauf, dass ihre Minister dem Entwurf des Brexit-Abkommens zustimmen, der seit gestern unter Dach und Fach ist. Gleichzeitig beraten genau darüber auch die EU-Botschafter in London. Was genau in dem Papier steht, ist noch nicht bekannt. Trotzdem ist sich Großbritannien-Korrespondent Jens-Peter Marquardt sicher: Der Ausstieg Großbritanniens wird sich abschreckend auf andere EU-Mitglieder auswirken.