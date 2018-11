Zentralbild Bild: Zentralbild

- Der Staat muss sich an seine eigenen Regeln halten

Aufmärsche von Rechtsextremen in Deutschland werden immer häufiger - auch in Berlin. Nach einigem juristischen Tauziehen wurde sie am Nachmittag vom OVG in letzter Instanz genehmigt. Und Olaf Sundermeyer, rbb-Reporter aus der Redaktion Investigatives und Hintergrund, meint in seinem Zwischenruf, das Versammlungs- und Meinungsrecht gilt für alle, auch für Rechtspopulisten - oder wie Innensenator Andreas Geisel selbst formuliert hatte: "für Arschlöcher".