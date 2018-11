Bild: ZUMA Wire/Lugo

Do 01.11.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- USA: Angst vor Einwanderung als Wahlkampfthema

Bis zu 15.000 Soldaten will US-Präsident Trump an der Grenze zu Mexiko stationieren, um illegale Einwanderer am Betreten der USA zu hindern. Das hat Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida gestern seinen Anhängern versprochen. Migranten seien ein Sicherheitsrisiko, erklärte Trump. Bisher hat er gut 5000 Soldaten an die Grenze beordert hat - unser Korrespondent in Washington, Martin Ganslmeier kommentiert diese neue Entscheidung des Präsidenten und seine agressive Rhetorik gegenüber Migranten.