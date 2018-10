Berlin bekommt also den Siemens-Innovationscampus. 600 Millionen Euro will der Konzern investieren und zwar an seinem Standort in Siemensstadt. Hier soll an der Elektromobilität, Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge geforscht werden. Für Berlin ist der Siemens-Campus die größte Einzelinvestition einer Firma in der Stadtgeschichte. Was machen die da genau? Das beantwortet Inforadio-Wirtschaftsreporter Johannes Frewel.