Im Kampf gegen zu viel Plastikmüll hat das EU-Parlament am Mittwoch für eine neue Richtlinie gestimmt, die bestimmte Plastikprodukte künftig verbieten soll. Für kleine Teile wie Gabeln oder Trinkhalme, die achtlos in die Landschaft geworfen werden, sei das sinnvoll, meint ARD-Umwelt-Experte Werner Eckert. Doch an anderer Stelle gehen ihm die Pläne der EU nicht weit genug.