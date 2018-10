- AfD-Plattform: Nichts als eine Empörungsfalle

Die Berliner AfD-Fraktion hat ihr Beschwerdeportal für Schüler freigeschaltet, wo diese vermeintlich nicht neutral unterrichtende Lehrer melden sollen. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, sieht darin einen Versuch der Einschüchterung. Der rbb-Extremismusexperte Olaf Sundermeyer spricht in seinem Zwischenruf von einem Erfolg für die AfD.

Schon vor ihrem ersten Eintrag ist die angekündigte Beschwerdeplattform ein voller Erfolg für die AfD. Die von ihr provozierte Empörung schlägt hohe Wellen über die Medien, die bei Eltern und Lehrer ankommen: als Verunsicherung, einige Pädagogen haben Angst vor Denunziation, andere sind wütend. Damit ist das kurzfristige Ziel der Parteistrategen bereits aufgegangen.

Auch ihrem langfristigen Plan ist dieser Internetpranger zuträglich. Sie arbeiten an einer Normalisierung und der Akzeptanz ihrer nationalistischen Agenda. Die AfD will, dass der von ihr betriebene Rechtsruck irgendwann nicht mehr problematisiert werden kann, dass sich die Menschen daran gewöhnen. Deshalb nimmt die AfD all jene ins Visier, die öffentlich den Nachweis ihrer Demokratiefeindlichkeit führen.

AfD nutzt Beamtenmentaltät für ihre Zwecke

Nach Politikern und Journalisten sind jetzt die Lehrer dran. Bei vielen von denen verfängt die gezielte Ermahnung an das Neutralitätsgebot, weil sie Beamte sind. Die AfD nutzt die besondere Beamten-Mentalität für eigene Zwecke aus. Schließlich sind Beamte oft vorsichtige Menschen, die im Sinne geltender Gesetze handeln wollen, ohne Fehler zu machen.

An dieser Stelle setzt die AfD den Hebel zur Spaltung an. Es ist schließlich zentrale Aufgabe von Lehrern, jungen Menschen die Funktionsweise von Demokratie zu vermitteln. Dazu gehört auch, Rassismus oder Antisemitismus zu thematisieren, sowie deutsche Geschichte im Kontext von Kriegsschuld zu erklären. Die AfD will das allmählich verhindern, sie will dahingehend Einfluss auf die Lehrpläne nehmen - ist sie doch die politische Stimme der Menschenfeinde und Geschichtsumdeuter.

Schule steht für die Demokratie



Wer also in der Schule, im Unterricht oder an Projekttagen solche Probleme behandelt, wird inhaltlich die AfD kaum umschiffen können - gerade weil Schule ein Ort ist, der für etwas steht, für die Demokratie, und nicht gegen etwas, schon gar nicht gegen eine Partei. Um erst gar nicht unter Verdacht zu geraten, könnten Lehrer im vorauseilenden Gehorsam künftig jene Themen vermeiden, die heute nicht mehr ohne die AfD zu denken sind, wie Rassismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Das wäre fatal im Sinne der Demokratievermittlung. Aber genau darauf setzt die AfD mit ihrer Beschwerdeplattform, die nichts anderes als eine Empörungsfalle ist.