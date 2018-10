dpa Bild: dpa

Di 16.10.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Die Einschätzungen des Horst S.

"Stabilität für Bayern“ – das ist die Parole, die die CSU nach der verlorenen Landtagswahl ausgegeben hat. Damit erklärte zum Beispiel Hort Seehofer, warum in der Partei eigentlich alles beim Alten bleibt – trotz aller Kritik an ihm. Fast eineinhalb Stunden dauerte am Dienstag Seehofers Pressekonferenz. Und dort zeigte er sich überraschend einsichtig - so der Eindruck von Hauptstadt-Korrespondentin Julia Barth. Hören Sie dazu ihren Zwischenruf.