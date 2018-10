ZB Bild: ZB

Fr 12.10.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Wir brauchen die Debatte über die ethischen Fragen

Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten fordert eine Ethikdebatte im Bundestag über vorgeburtliche Bluttests. Die Parlamentarier von Union, SPD, FDP, Linke und Grüne haben dazu am Freitag ein gemeinsames Positionspapier vorgestellt. Konkret geht es um die Frage, ob der Bluttest auf Trisomie 21, also das Down Syndrom, künftig von den Krankenkassen bezahlt werden soll. In ihrem Kommentar wägt Ruth Kirchner (ARD-Hauptstadtstudio) die Argumente für und wider ab.