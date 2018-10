Marijan Murat/dpa Bild: Marijan Murat/dpa

Do 04.10.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Diesel-Kompromiss nichts wert

Zwei Tage alt ist der Diesel-Kompromiss der Großen Koalition. Eigentlich sollte er eine Lösung präsentieren. Tatsächlich zeigen sich aber nun neue Probleme. Denn wie genau die Maßnahmen umgesetzt und kontrolliert werden sollen, das ist offen. Auch die Autokonzerne, die sich teilweise massiv gegen die Nachrüstungs-Pläne wehren, stehen weiter in der Kritik. Der große Kompromiss ist also gar nichts wert, meint Hauptstadtkorrespondentin Tanja Oppelt in ihrem Zwischenruf.