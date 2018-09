EM 2024 findet in Deutschland statt

Nach der WM 2006 wird 2024 wieder ein Fußball-Großereignis in Deutschland stattfinden. Die Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes erhielt am Donnerstag den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft in sechs Jahren. Auch die Türkei hatte sich um die EM beworben, bekam aber nicht genügend Stimmen. Tim Brockmeier berichtet aus Nyon.