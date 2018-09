dpa Bild: dpa

Mi 12.09.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Es ging um alles - nur nicht um den Haushalt

Es war heute die erwartet turbulente Generaldebatte im Bundestag. Von "Hohlköpfen", "Vogelschiss", Müllhaufen" und "Faschismus" war die Rede, die AfD sieht bei allen Problemen nur die Migration als Ursache, die Kanzlerin will Missstände beheben und verurteilte jeglichen Extremismus. Es ging um alles in der Haushaltsdebatte - außer um den Haushalt. Dabei wäre es mehr als nötig, über die Verteilung von 356 Milliarden Euro aus dem Jahreshaushalt 2019 zu debattieren, meint Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping in ihrem Zwischenruf.