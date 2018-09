Ein Fall, der an Chemnitz erinnert: In Köthen (Sachsen-Anhalt) ist in der Nacht zu Sonntag ein 22-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Zwei Männer aus Afghanistan wurden festgenommen, nachdem es zuvor zu einem Streit auf einem Spielplatz gekommen sein soll. Das Todesopfer ist laut Obduktion an den Folgen eines Herzversagens gestorben, die genauen Umstände werden aber noch ermittelt. Rechte Gruppierungen riefen am Sonntag zu einem "Trauermarsch" auf. Die Polizei habe die Situation unter Kontrolle gehabt, berichtet MDR-Reporter Stephan Schulz.