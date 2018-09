Bild: imago/Reiner Zensen

Do 06.09.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Seehofer - der "Opa aller Probleme"?

In den Schlagzeilen ist er damit jedenfalls gelandet und für Aufruhr hat er auch gesorgt: Bundesinnenminister Horst Seehofer mit seinem Satz "Die Migration ist die Mutter aller Probleme". Frank Aischmann aus dem Hauptstadtstudio versteht in seinem Zwischenruf Seehofers Äußerung nicht so recht. Er meint: Adressat für seinen Satz sei doch die Bundesregierung - und damit auch Seehofer selbst. Denn schließlich gebe es seit 13 Jahren ununterbrochen CDU- oder CSU Innenminister.