AFP Bild: AFP

Mi 05.09.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- "Webers Chancen stehen nicht schlecht"

CSU-Vizechef Manfred Weber will 2019 Präsident der EU-Kommission werden - und damit als erster Deutscher seit mehr als 50 Jahren an die Spitze der mächtigen Brüsseler Behörde rücken. Ob er echte Chancen auf den Spitzenposten hat, wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden. Unser Kommentator Andreas Meyer-Feist traut dem Bayer das Amt durchaus zu - auch wenn Weber ein unbequemes Erbe antreten muss.