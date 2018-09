- Warum nicht gleich so, Frau Lompscher?

„Handlungsprogramm zur Beschleunigung des Wohnungsbaus“ steht sperrig über dem 17-seitigen Papier, das der Berliner Senat heute beschlossen hat. Vorgelegt hat es die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher, die seit Monaten unter Druck steht, weil weniger neue Wohnungen gebaut werden als benötigt. Wird mit dem Programm der Wohnungsbau nun wirklich beschleunigt? Nein – denn das ist kaum möglich, kommentiert unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel in seinem Zwischenruf.

In Lompschers "Wohnungsbau-Beschleunigungsprogramm" ist viel Richtiges zu lesen: Verwaltungen sollen sich besser abstimmen, es wird mehr Geld in den Sozialen Wohnungsbau gesteckt, Bauen im Bestand soll vereinfacht, genossenschaftliches Bauen soll gestärkt werden. Alles gut und schön soweit.

Noch im Wahlprogramm von 2011 taucht bei der SPD das Wort Wohnungsnot nicht einmal auf. Stattdessen war es die CDU, die ein vorgedachtes Wohnungsbau-Förderprogramm in die damalige Koalition mit einbrachte.

Und so vergingen wertvolle Jahre, in denen nichts geschah, um günstige neue Wohnungen zu bauen, die Stadt aber weiter und schneller wuchs. Und nun brennt es an allen Ecken. Und die Bauwirtschaft ist bundesweit an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt. Denn dringend gebaut werden sollen nicht mehr nur Wohnungen, sondern auch Schulen, Straßen, Schwimmbäder. Und Kathrin Lompscher soll es nun richten. Kritisch bis hämisch befeuert nicht nur aus der Opposition, sondern auch von den eigenen Koalitionspartnern.

Das ist schon ein bisschen absurd. Man braucht kein Hellseher zu sein um zu sagen: Bestimmt wird das Programm an einigen Stellen dazu führen, dass es besser voran geht. Aber im Schnelldurchgang nachholen, was über die Jahre von vielen versäumt wurde, das kann nicht funktionieren.

Thorsten Gabriel