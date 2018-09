- "Schluss mit dem Affentheater"

Die AfD liegt mit 23 Prozent gleichauf mit der SPD! Und das in Brandenburg, der ostdeutschen Herzkammer der Sozialdemokratie!! Das ist das Ergebnis des neuesten Brandenburgtrends. Kein Anlass für Katzenjammer bei den etablierten Parteien, findet unser Landeskorrespondent für Brandenburg, Dominik Lenz, in seinem Kommentar.

Hättet Ihr die Umfrage ein paar Tage später gemacht, wäre die AfD stärkste Partei in Brandenburg geworden, so der lapidare Kommentar des Kollegen vom Tagesspiegel. Stimmt. Das Affentheater um Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hätte sein Übriges zur Stimmung getan gegen "die da oben“, "die Etablierten“, "die Altparteien“ oder wie immer man das Neudeutsch nennen mag. Affentheater ist übrigens nicht mein Wort. Das hat Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben am Mittag im Inforadio gesagt: wir müssen aufhören mit dem Affentheater. Auf Bundesebene ist das eine monatelange Regierungsbildung, ein ermüdendes Fingerhakeln zwischen Kanzlerin und Innenminister. Auch auf Landesebene gibt es solche Vorstellungen: beim Gezerre um das neue Polizeigesetz, dem Geeiere um den Strukturwandel, der schleppenden Aufarbeitung im Lunapharmskandal oder – natürlich – die elende Diskussion um die dann doch abgeblasene Kreisgebietsreform. Wer davon profitiert? Die AfD.

Der AfD nutzt alles, was nicht rund läuft im Land. Ihr Chef Andreas Kalbitz sagt selbst gern, dass er ja gar nichts dafür tun muss, um erfolgreich zu sein. Das tun fehlende Lehrer, fehlende Richter, fehlende Polizisten, Kinderarmut, Altersarmut, kriminelle Flüchtlinge, die nicht abgeschoben werden. Die AfD ist da, klagt an, ohne Antworten oder Konzepte. Sie ist weiter das Auffangbecken für nachvollziehbaren oder gefühlten Frust. Im letzten Brandenburgtrend hielt kaum jemand der Befragten die Brandenburger AfD für regierungsfähig, laut aktuellem Trend weiß nur einer von vieren, wer die Partei überhaupt führt. Doch sie machen etwas sehr richtig: sie reden nicht abgehoben, sind in der Fläche präsent und nutzen effektiv die sozialen Medien.



Insofern kann es nicht schaden, wenn die erfolgsverwöhnten Parteien im Land wach werden und sich fragen müssen, was sie besser machen können. Zuhören, klarer reden, klarer erklären, politische Erfolge wie das beitragsfreie Kitajahr oder eine Aufstockung bei der Polizeischule besser verkaufen und: Haltung zeigen in einer auseinander driftenden Gesellschaft.