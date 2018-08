Bislang war es ja vor allem die Asylpolitik, die für Streit in der Regierungskoalition sorgte. Jetzt kommt da ein neues Konfliktfeld dazu: Die Sozialpolitik. Am Wochenende preschte Olaf Scholz - Bundesfinanzminister von der SPD - mit dem Vorschlag vor, das Rentenniveau bis 2040 zu garantieren. Dabei ist im Koalitionsvertrag nur vereinbart, dass es bis 2025 stabilisiert werden soll. Was in den Jahren danach passiert - darüber soll eine Rentenkommission beraten. Was die genau tun soll, erklärt Julia Barth aus dem ARD-Hauptstadtstudio.