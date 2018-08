Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua wird weiter nach Überlebenden gesucht. Inzwischen wird aber auch darüber diskutiert, wie sicher die Brücken nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sind. Denn: Einheitliche Sicherheitsstandards für Brücken gibt es nicht, sagt Michael Cramer, Europa-Abgeordneter der Grünen und Mitglied im Verkehrsausschuss des Europaparlaments.