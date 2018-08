- "Alleinerziehende und Alleinerzogene bleiben genau das: allein"

Das Statistische Bundesamt hat am Vormittag neue Daten zu Alleinerziehenden vorgestellt. Danach ziehen immer mehr Frauen und Männer ihre Kinder ohne Partner oder Partnerin groß. In den vergangenen 20 Jahren ist ihre Zahl um 200.000 auf gut 1,5 Millionen angestiegen. Die meisten Alleinerziehenden seien Frauen und viele von Armut bedroht, sagt Franz Neuberger, Soziologe am Deutschen Jugendinsititut in München. In keinem anderen Land würden Beschäftigungsquote und Armutsquote gleichzeitig steigen. Schuld daran sei der Niedriglohnsektor, in dem häufig Frauen arbeiteten.