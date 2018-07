imago/fossiphoto Bild: imago/fossiphoto

Mo 30.07.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Verlierer: Beitrags- und Steuerzahler

Die Nullzinspolitik bekommen die Sparer und diejenigen, die für ihr Alter vorsorgen, immer wieder deutlich zu spüren. Die Lebensversicherungen bringen kaum noch Rendite, die Gewinne der Betriebsrenten werden mit doppelten Krankenversicherungsbeiträgen und einer hohen einmaligen Besteuerung fast aufgezehrt und jetzt kommt noch die Hiobsbotschaft von der Rentenversicherung hinzu: Verluste in der Rentenkasse! Das hört sich nicht gut an. Ute Holzhey, die Leiterin der Inforadio-Wirtschaftsredaktion, meint, der Staat als Gewinner der Zinspolitik solle seine Gewinne an die Verlierer, die Beitrags- und Steuerzahler, zurückgeben.