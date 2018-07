AP Bild: AP

Do 19.07.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Kontroverse um "Nationalitätsgesetz" in Israel

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat von einem "Schlüsselmoment" in der Geschichte des Zionismus und des Staates Israel gesprochen. Kurz vorher hat das Parlament in Jerusalem mit knapper Mehrheit ein Gesetz durchgebracht, das den "jüdischen Charakter" des Landes stärken soll - und de facto arabische Israelis diskriminiert. Kritiker sprechen vom Tod der Demokratie und von gesetzlichem Rassismus. ARD-Korrespondent Benjamin Hammer hofft, dass jüdisch und demokratisch auch in Zukunft kein Widerspruch sein wird.