AP/Geert Vanden Wijngaert Bild: AP/Geert Vanden Wijngaert

Do 12.07.2018 | 17:05 | Zwischenruf

- Ein Bündnis ohne Kopf

Donald Trump stand am Donnerstagmittag vor der internationalen Presse in Brüssel und war mal wieder ganz er selbst. "Fantastisch" sei das NATO-Treffen gewesen. Und die USA stünden natürlich zur NATO. Nur Stunden zuvor hatte er kräftig ausgeteilt gegen die Bündnispartner, dabei vor allem gegen Deutschland. Unser Korrespondent Holger Romann in Brüssel hat einen "Kamikaze-Auftritt" des US-Präsidenten erlebt. Trump präsentiere eine "unheimliche Roadshow" im Stile eines Dr. Jekyll und Mr. Hyde, meint er in seinem Kommentar.