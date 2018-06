- "Besonders bei Bus und Bahnen wurde gepennt"

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat das Mobilitätgesetz beschlossen. Es ist das erste bundesweit und soll dafür sorgen, dass umweltfreundliche Fortbewegungsmittel in der Stadt gestärkt werden. Die Opposition im Parlament sieht im Gesetz dagegen einen Frontalangriff auf das Auto. "Das Gesetz kommt viel zu spät", meint dagegen Jan Menzel aus unser landespolitischen Redaktion.

Mit dem Gesetz soll die Verkehrsinfrastruktur so gestaltet werden, dass fließender und ruhender Verkehr möglichst wenig Raum in Anspruch nehmen und die "Lebensqualität" in der Stadt so verbessert werden kann. Ziel des Gesetzes ist es unter anderem, Busse und Bahnen in der Hauptstadt attraktiver zu machen - etwa durch besser aufeinander abgestimmte Verbindungen - und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Dafür sollen gefährliche Stellen, an denen es bereits schwere Unfälle gab, entschärft werden.